Accordo Onu-Siria per riapertura valico di Bab al Hawa

(ANSAmed) - BEIRUT, 09 AGO - L'Onu e il governo siriano hanno nelle ultime ore trovato un accordo per la riapertura di un valico frontaliero tra Turchia e Siria per l'invio di aiuti umanitari delle Nazioni Unite.



Lo riferiscono stamani media siriani che citano il vice portavoce dell'Onu, Farhan Haq, secondo cui Martin Griffiths, a capo delle operazioni umanitarie dell'Onu, e rappresentanti del governo siriano, hanno raggiunto l'intesa dopo negoziati condotti negli ultimi giorni per la riapertura del valico di Bab al Hawa.



Questo passaggio frontaliero collega la regione turca di Hatay con quella siriana di Idlib, un'area sotto controllo di fatto della Turchia e di milizie qaidiste cooptate da Ankara. L'area è da 10 anni fuori dal controllo del governo di Damasco, alleato della Russia.



Finora Damasco ha consentito a estendere fino al 13 novembre l'apertura ai convogli umanitari di altri due valichi frontalieri con la Turchia, quelli di Bab as Salama e al Rai, riaperti dopo l'emergenza umanitaria causata dal terremoto del 6 febbraio scorso.



Mentre il meccanismo Onu che dal 2014 teneva aperto il valico di Bab al Hawa era stato per la prima volta sospeso dopo che lo scorso 11 luglio la Russia aveva posto il veto, in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, all'approvazione della risoluzione per il rinnovo semestrale del procedimento internazionale.



Mosca aveva così lasciato che fosse il governo siriano a negoziare direttamente con le Nazioni Unite. La Siria aveva offerto la possibilità di concedere la riapertura di Bab al Hawa a patto che solo la Mezzaluna rossa siriana (Sarc) e il Comitato internazionale della Croce Rossa (Sarc) potessero gestire gli aiuti umanitari. Nell'area però non operano né la Sarc né il Cicr.



I media che riportano la notizia dell'accordo tra Griffiths (Onu) e governo siriano non precisano finora i dettagli della trattativa. (ANSAmed).





