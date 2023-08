Algeria, ministro Esteri incontra ambasciatori dei Brics

ALGERI - Il ministro degli Esteri algerino, Ahmed Attaf, su mandato del presidente, Abdelmadjid Tebboune, ha avuto colloqui con gli ambasciatori e i rappresentanti dei cinque Paesi membri dei Brics accreditati in Algeria. È quanto si legge in un comunicato diffuso lunedì dal ministero degli Affari esteri algerino, in cui si precisa che Attaf ha ricevuto gli ambasciatori di Cina, Russia e India, nonché gli incaricati d'affari delle ambasciate di Brasile e Sudafrica.



Questi incontri, aggiunge la nota, "fanno parte degli sforzi per mobilitare un ulteriore sostegno alla candidatura dell'Algeria per entrare nel gruppo dei Brics, in particolare evidenziando gli elementi di questa candidatura, che si basa su una forte volontà politica". Il comunicato sottolinea che l'Algeria "aspira a dare un contributo qualitativo alle attività di questo blocco in modo da servire gli obiettivi di pace, sicurezza, sviluppo e prosperità a livello regionale e internazionale".



Inoltre, in un comunicato diffuso lunedì sera, la compagnia aerea statale Air Algérie ha annunciato l'apertura di un nuovo collegamento aereo tra Algeri e Johannesburg, in Sudafrica, a partire dal 21 settembre. Air Algérie ha spiegato che questa destinazione sarà servita due volte alla settimana, il giovedì e la domenica. Con questa nuova rotta, il Sudafrica sarà il terzo Paese dei Brics verso cui la compagnia aerea algerina opera voli diretti. Air Algérie opera anche voli verso altri due paesi Brics, ovvero Cina (Pechino) e Russia (Mosca e San Pietroburgo).