Aiuti nel nord-ovest, Msf preme per rinnovo meccanismo

BEIRUT - L'organizzazione internazionale Medici Senza Frontiere (Msf) ha chiesto oggi all'Onu di agire perché si rinnovi quanto prima il meccanismo per l'invio di aiuti umanitari nel nord-ovest della Siria tramite i valichi frontalieri con la Turchia. Nell'area, secondo l'Onu, più di 4 milioni di civili hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria.



Il 13 agosto prossimo scade l'autorizzazione concessa sei mesi fa dal governo siriano in seguito al terremoto che il 6 febbraio aveva colpito duramente il sud-ovest della Turchia e il nord-ovest della Siria.



L'11 luglio scorso, intanto, la Russia, alleata del governo siriano, aveva posto il veto in seno al Consiglio di sicurezza dell'Onu bloccando, per la prima volta in 9 anni, il meccanismo adottato dal 2014 per inviare aiuti umanitari dalla Turchia alla Siria nord-occidentale, senza l'autorizzazione di Damasco.



Msf chiede che l'Onu e la diplomazia internazionale si attivino per risolvere la questione. "La risoluzione (Onu) è scaduta già da un mese e non c'è soluzione in vista", ha detto Sebastien Gay, capo missione Msf in Siria citato oggi dai media siriani. Le aree del nord-ovest della Siria sono fuori dal controllo di Damasco e di fatto sono sotto influenza turca. In seguito al veto russo, il governo siriano aveva proposto all'Onu un accordo: il via libera agli aiuti umanitari dalla Turchia a patto che questi vengano gestiti nel territorio siriano dalla Mezzaluna rossa siriana (Sarc) e dal Comitato internazionale della Croce Rossa (Cicr).



Come fanno notare analisti, diplomatici e operatori umanitari, né la Sarc né il Cicr sono presenti nel nord-ovest della Siria. Le condizioni poste da Damasco per il passaggio dalla Turchia di aiuti umanitari verso il nord-ovest siriano appaiono dunque impossibili da soddisfare, e questo a pochi giorni dalla scadenza dell'autorizzazione governativa siriana.