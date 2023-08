Il Consiglio supremo di Stato della Libia elegge nuovo capo

ROMA - Il Consiglio supremo di Stato della Libia ha eletto come nuovo leader Mohamed Takala, politico della città di Khoms e membro del Consiglio dalla sua formazione nel 2016: lo riportano i media locali, commentando che questo sviluppo potrebbe costituire un elemento di ulteriore instabilità in un Paese già diviso tra due amministrazioni rivali. Takala prenderà il posto dell'ex leader Khaled El-Meshri, figura fondamentale nei negoziati sulle leggi elettorali in Libia.



Il Consiglio supremo di Stato della Libia è una delle tre istituzioni del Paese previste dall'accordo di Skhirat del 2015 e rappresenta una sorta di assemblea senatoriale, contrappeso politico di Tripoli al Parlamento insediato a Tobruk e fortemente influenzato da sostenitori del generale Khalifa Haftar, che controlla la regione orientale libica dalla sua città principale, Bengasi.



Il conteggio finale ha visto la vittoria di Takala con 67 voti. Il Consiglio non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma il primo ministro Abdul Hamid Dbeibah, che guida il governo di Tripoli e l'amministrazione con sede a Sirte, si è congratulato per l'esito elettorale. Non è chiaro quali posizioni avrà il nuovo leader su questioni politiche chiave per il futuro della Libia, sprofondata nel caos dalla destituzione e uccisione di Gheddafi nel 2011. Il Paese, infatti, da allora è diviso in due amministrazioni rivali rispettivamente nella regione occidentale e orientale, ognuna delle quali è sostenuta da potenze straniere e milizie differenti.