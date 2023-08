Governo libanese ai Paesi del Golfo, il nostro Stato è sicuro

(ANSAmed) - BEIRUT, 7 AGO - Le autorità libanesi hanno oggi tentato di rassicurare l'Arabia Saudita e gli altri Paesi del Golfo circa i pericoli di un inasprimento delle tensioni e degli scontri armati in Libano alla luce dei combattimenti, la settimana scorsa, nel campo profughi di Ain al Helwe, nel sud del Paese, e che sono costati la vita a 13 persone.



Il ministro degli Interni uscente, Bassam Mawlawi, ha affermato che la la situazione nel campo di Ain al Helwe, alla periferia di Sidone, 40 km a sud di Beirut , "è tornata alla calma". Gli operatori turistici del Libano, Paese alle prese da quattro anni con la peggiore crisi finanziaria della sua storia e con la svalutazione della lira senza precedenti, sperano che questa estate porti numerosi turisti, in particolare dai Paesi del Golfo, per far affluire nel circuito economico locale danaro contante in valuta straniera.



Ma nei giorni scorsi le autorità saudite, degli Emirati Arabi e del Bahrain avevano invitato i rispettivi concittadini a lasciare il Libano o a non recarsi nel Paese mediterraneo. Altri come il Qatar, l'Oman e il Kuwait avevano invitato i connazionali a "prestare attenzione ed evitare aree non sicure".



I combattimenti nel campo di AIn al Helwe, il più affollato dei campi profughi palestinesi in Libano, erano scoppiati tra membri di Fatah, il partito del presidente Mahmud Abbas (Abu Mazen), e loro rivali di gruppi sostenuti a livello locale da Hamas e dagli Hezbollah, entrati alleati dell'Iran.



"I servizi di sicurezza e di intelligence non hanno informazioni che la situazione possa andare fuori controllo e riversarsi su altri campi (palestinesi)", ha detto il ministro dell'Interno parlando oggi in una conferenza stampa a Beirut.



