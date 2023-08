(ANSAmed) - PARIGI, 04 AGO - "A tre anni dall'esplosione nel porto di Beirut, la Francia non dimentica le vittime ed esprime la sua solidarietà alle famiglie e ai loro cari. I libanesi attendono che sia fatta piena luce su questa esplosione": è quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri di Parigi. "La Francia - si prosegue nella nota - auspica che la giustizia libanese possa riprendere l'inchiesta aperta in totale trasparenza, al riparo da ogni interferenza politica. La Francia continua a stare al fianco del Libano come ha sempre fatto".



(ANSAmed).





Ottieni il codice embed