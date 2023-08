A Gaza agenti Hamas in allerta contro manifestazioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 04 AGO - I servizi di sicurezza di Hamas hanno eretto posti di blocco nel centro di Gaza nelle previsione che oggi possano verificarsi nuove manifestazioni di massa come quelle della settimana scorsa in cui dimostranti hanno protestato per la penuria di corrente elettrica (in giornate particolarmente afose) e per le dure condizioni di vita. Uno degli slogan era: 'Vogliamo vivere dignitosamente'.



Fonti locali riferiscono che oggi gli agenti perquisiscono automobili in transito e controllano documenti dopo che la scorsa notte in una delle vie principali di Gaza City si sono verificati incidenti. Immagini diffuse sul web mostrano principi di incendio su una carreggiata. Secondo le fonti locali ieri agenti di Hamas hanno requisito i telefoni cellulari di chi è stato notato mentre riprendeva quelle scene.



Reparti della sicurezza sono stati dislocati in prossimità delle principali moschee nella previsione che da esse possano prendere forma le manifestazioni. (ANSAmed).





