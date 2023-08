In Israele a luglio una ventina di episodi anti-cristiani

TEL AVIV - Nel mese di luglio in Israele si sono verificati 20 'incidenti anti-cristiani': in particolare a Gerusalemme, ma anche in altre località di Israele.



Dall'inizio dell'anno gli incidenti di cui si è avuta notizia stati almeno 60, "anche se è possibile che decine di altri non siano stati denunciati". Lo afferma, in un primo rapporto alla stampa, il 'Data Center per la libertà religiosa' (Rfdc), un centro formato di recente da volontari e composto da cittadini privati che affermano di non essere legati ad alcun organo poltico né a istituzioni governative.



Fra i casi documentati, sette riguardano molestie di vario genere al Monastero polacco di Gerusalemme. Altri episodi di ostilità verbale verso visitatori o sacerdoti cristiani - in genere da parte di ebrei di aspetto ortodosso - sono stati segnalati sul Monte Sion e presso il Patriarcato armeno di Gerusalemme, nonchè nella Chiesa Stella Maris, a Haifa. Otto episodi sono stati denunciati alla polizia ed in tre casi i responsabili degli attacchi sono stati individuati ed arrestati.