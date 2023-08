Tre anni dopo l'esplosione del porto, Beirut ricorda la tragedia

(di Lorenzo Trombetta) (ANSAmed) - BEIRUT, 02 AGO - Il libanese Ayoub Jouni, morto per un ictus dopo una lunga sofferenza a causa delle gravi ferite riportate nell'esplosione del porto di Beirut tre anni fa, è l'ultima, in ordine di tempo, delle 246 persone uccise in quella che è stata definita una delle dieci più potenti esplosioni non nucleari della storia.



I familiari delle vittime si preparano a celebrare nel centro di Beirut il terzo anniversario di una tragedia a cui nessuno ha finora dato risposte.



Un vero e proprio muro di gomma è stato infatti eretto dall'elite politica libanese di fronte ai ripetuti ma vani tentativi degli inquirenti locali di far luce sulle cause della tragedia.



L'unica certezza è che a esplodere sono state 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, illegalmente custodite per ben sette anni, dal 2013 al 2020, col placet dei vertici istituzionali e di sicurezza libanesi, in uno degli hangar del porto di Beirut, a poche centinaia di metri dall'affollato centro cittadino.



L'esplosione, preceduta da una serie di scintille e deflagrazioni minori, si era verificata alle 18:08 del 4 agosto, quando la cronaca di quella torrida estate libanese raccontava delle crescenti difficoltà della popolazione locale di far fronte agli effetti della peggiore crisi finanziaria della storia del paese: carenza di medicinali, di elettricità, di benzina, crollo del valore della moneta locale, fallimento delle banche e conseguente congelamento dei conti correnti in valuta straniera dei risparmiatori locali.



Ayoub Jouni, deceduto lo scorso dicembre, quel 4 agosto del 2020 si trovava poco lontano dal luogo dell'esplosione, l'hangar numero 12 del porto. A causa delle ferite, i medici gli avevano amputato entrambe le gambe in due momenti diversi.



Oltre ai 246 uccisi, quattro dei quali mai identificati, migliaia di persone sono rimaste ferite, molte delle quali menomate o sfigurate a vita. Per mesi, circa 300mila persone, un terzo degli abitanti della città, era stato costretto ad abbandonare le loro case, gravemente danneggiate dall'urto esplosivo.



Venerdì 4 agosto è previsto un sit-in vicino al luogo dell'esplosione, sul tratto di autostrada antistante il porto, dove ancora oggi campeggia la scritta: "il mio Stato ha fatto questo". Poco dopo si svolgerà un raduno nella vicina Piazza dei Martiri, luogo simbolo delle contestazioni popolari contro la classe politica libanese, ritenuta responsabile del default finanziario e della stessa esplosione del 4 agosto.



L'inchiesta libanese guidata dal giudice Tareq Bitar, che era riuscito a indicare diverse personalità istituzionali come responsabili dello stoccaggio illegale del nitrato di ammonio, è stata di fatto insabbiata da più di un anno e mezzo dalle autorità politiche. Queste sono espressione del cartello di leader politico-confessionali che governano il paese dalla fine della guerra civile (1975-90) più di trent'anni fa.



Nei giorni scorsi, fonti giudiziarie vicine a Bitar avevano assicurato che il giudice intende riprendere le indagini, ma non ci sono state né conferme ufficiali a riguardo né segnali concreti di una ripresa dell'attività inquirente.



Oltre all'inchiesta libanese, ci sono dei procedimenti giudiziari aperti nei paesi europei, lì dove gli avvocati di alcuni gruppi di familiari delle vittime sono riusciti a far aprire procedimenti per far luce sui numerosi lati oscuri della vicenda, in particolare sul percorso che il nitrato di ammonio ha avuto prima di giungere al porto di Beirut nel 2013.



A febbraio scorso, l'Alta Corte di giustizia di Londra aveva dichiarato la società Savaro Ltd, registrata in Gran Bretagna e legata a tre personalità siriane con cittadinanza russa, coinvolta nell'acquisto del nitrato di ammonio prima del suo arrivo a Beirut.



Intanto, a gennaio scorso, 17 persone che erano state fermate nei giorni immediatamente successivi al 4 agosto del 2020, alcune delle quali esponenti di medio e piccolo calibro del sistema clientelare legato alla lucrosa gestione dei traffici portuali, sono state rimesse in libertà per scadenza del periodo di fermo.



E nonostante il governo uscente libanese abbia di recente annunciato il ripristino alla piena attività del porto di Beirut, l'orizzonte mediterraneo disegnato dagli edifici della città è ancora oggi segnato dalla ferita indelebile dei silos di grano distrutti, ma in parte ancora in piedi. A memoria di quel dannato pomeriggio d'agosto. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed