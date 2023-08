Israele, 'l'economia ha sofferto per la riforma giudiziaria'

TEL AVIV - La riforma giudiziaria intrapresa dal governo Netanyahu ha avuto riflessi negativi nei primi sei mesi del 2023. Lo afferma un rapporto semestrale della Banca d'Israele, divulgato oggi dai media. Secondo la Banca - precisa il quotidiano economico The Marker - per il momento "il sistema finanziario locale resta stabile. Ciò è dovuto grazie alla solidità e alla stabilità del sistema bancario e delle società di assicurazione". Tuttavia in uno di cinque parametri esaminati dalla Banca - quello denominato 'l'ambiente macro-economico - la valutazione dei suoi economisti è che il livello di pericolosità per il sistema finanziario è salito adesso da 'medio-basso, giallo' (come era in precedenza) e 'medio-alto, arancione'.

The Marker aggiunge che nel medio e lungo termine, secondo la Banca d'Israele, la riforma giudiziaria rischia di provocare un rallentamento della crescita del mercato, un calo nella fiducia degli investitori ed anche un indebolimento della capacità di Israele di attirare investimenti stranieri.