Libano: Bitar, avanti inchiesta su esplosione al porto di Beirut

(ANSAmed) - BEIRUT, 31 LUG - Il giudice libanese Tareq Bitar, a capo dell'inchiesta sulla devastante esplosione del porto di Beirut nell'agosto di tre anni fa e che ha ucciso circa 250 persone, intende riprendere le indagini nonostante da più di un anno il lavoro giudiziario sia di fatto fermo a causa delle forti pressioni da parte della contestata élite politica libanese.



Media di Beirut riferiscono oggi dell'intenzione da parte di Bitar di non abbandonare l'inchiesta, i cui risultati finora sono stati di aver identificato nove tra alti esponenti ed ex esponenti politico-istituzionali libanesi come presunti responsabili dell'esplosione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, per anni custodite illegalmente nel porto della capitale.



L'esplosione del 4 agosto è stata definita tra le 10 più potenti esplosioni non nucleari mai avvenute nella storia. Oltre ai 246 uccisi, la deflagrazione ha ferito più di 6mila persone, molte delle quali menomate e sfigurate a vita. Un terzo degli edifici di Beirut era stato gravemente danneggiato a causa della violenta esplosione del nitrato di ammonio, dal 2013 al 2020 custodito in un hangar del porto, situato a poche centinaia di metri dal centro cittadino.



Venerdì prossimo 4 agosto a Beirut ci sarà un raduno popolare organizzato dai comitati dei parenti delle vittime proprio per ricordare il terzo anniversario dell'esplosione. (ANSAmed).





