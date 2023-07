La Giordania condanna la visita di Ben Gvir a Spianata Moschee

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 LUG - La Giordania ha condannato l'ingresso odierno nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme del ministro israeliano per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir. Lo ha qualificato "provocatorio" e - secondo l'agenzia di stampa ufficiale giordana Petra - ha affermato che in quel modo il ministro "ha profanato la santità della Moschea al-Aqsa", ivi inclusa la Spianata antistante. "Si tratta - ha sostenuto il portavoce del Ministero degli Esteri giordano - di una violazione flagrante del diritto internazionale nonché dello status quo storico e legale di Gerusalemme e dei suoi luoghi santi".



Altri messaggi di protesta sono giunti dall'Autorità nazionale palestinese, dalla Turchia e dall'Arabia Saudita, secondo cui oggi a Gerusalemme "sono stati feriti i sentimenti dei fedeli musulmani".



Secondo le autorità israeliane, stamane sulla Spianata (in ebraico: 'il Monte del Tempio') sono saliti complessivamente 1600 fedeli ebrei, nella ricorrenza del digiuno del 9 del mese ebraico di Av che ricorda la distruzione del Tempio di Gerusalemme.(ANSAmed).





