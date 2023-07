Ben Gvir sulla Spianata di Gerusalemme, polizia in allerta

(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 LUG - Tensione elevata oggi nella Spianata delle Moschee di Gerusalemme (per gli ebrei, 'il Monte del Tempio') dopo una visita svolta in mattinata dal ministro della Sicurezza nazionale (e leader del partito di estrema destra 'Potere ebraico'), Itamar Ben Gvir, in occasione della ricorrenza ebraica del 9 del mese di Av. Si tratta di una giornata di lutto e di digiuno in cui gli ebrei ricordano l'anniversario della distruzione del primo tempio di Gerusalemme (nel 586 a.C.) e del secondo tempio di Gerusalemme (70 d.C.).



"Questo - ha detto Ben Gvir - è il luogo più importante per il popolo d'Israele, dove noi dobbiamo mostrare la nostra autorità". Con Ben Gvir, secondo i media, sono saliti sul 'Monte del Tempio' un altro ministro di 'Potere ebraico', un deputato del Likud e centinaia di religiosi.



Immediata la reazione dell'Autorità nazionale palestinese, che ha denunciato "la provocazione" compiuta dal "fascista Ben Gvir" e ha messo in guardia da progetti attribuiti ad Israele di estendere la presenza ebraica sulla Spianata. La polizia di Gerusalemme ha elevato lo stato di allerta nella Città vecchia.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed