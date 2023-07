(ANSAmed) - BRUXELLES, 26 LUG - "L'Unione europea segue da vicino e con preoccupazione gli sviluppi in Israele relativi alla riforma giudiziaria". Lo afferma in una nota il portavoce del Servizio di azione esterna dell'Ue, invitando il governo israeliano "a continuare a cercare un ampio consenso e a puntare a un processo inclusivo". "È importante raggiungere un compromesso accettabile per i cittadini dei partiti politici israeliani", evidenzia il portavoce", precisando che "i dibattiti e le manifestazioni in corso sono un segno che una parte considerevole della popolazione israeliana è preoccupata per le riforme e che Israele è una vivace democrazia".



