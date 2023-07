Migranti, slitta intesa in Ue sul regolamento per le crisi

(ANSAmed) - BRUXELLES, 26 LUG - A quanto apprende l'ANSA la riunione degli ambasciatori dei 27 in Ue (Coreper) non ha raggiunto un'intesa sul regolamento per le situazioni di crisi nella migrazione e nell'asilo, ultimo tassello del nuovo Patto sui migranti siglato l'8 giugno. L'intesa avrebbe permesso l'approdo al trilogo - ovvero al negoziato con il Pe - del regolamento, assieme alle altre misure previste dal patto. La presidenza spagnola aveva avanzato una proposta di mediazione: Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Austria hanno annunciato la loro contrarietà, Germania, Slovacchia e Olanda la loro astensione. Il quorum, quindi, non sarebbe stato raggiunto.



Il regolamento sulle situazioni di crisi nel campo della migrazione e dell'asilo è stato proposto dalla Commissione nel settembre del 2020 e prevede misure di flessibilità (ad esempio nelle procedure di frontiera) e di solidarietà tra i Paesi membri nel caso "in situazioni eccezionali di afflusso massiccio e arrivo irregolare di cittadini di paesi terzi o apolidi in uno Stato membro, che creano un rischio per il funzionamento del sistema europeo comune di asilo (Ceas) e affrontano situazioni di forza maggiore nel settore dell'asilo e della migrazione all'interno dell'Ue". Il regolamento, nel corso del suo iter e complice la guerra ibrida innescata dalla Bielorussia attraverso l'invio massiccio di migranti verso i confini dell'Ue, si è concentrato sulle situazioni di strumentalizzazione dei migranti.



E proprio su questo punto, a quanto si apprende, sono emerse le divisioni tra il fronte del Paesi dell'Est, particolarmente attento al fenomeno della strumentalizzazione dei migranti con la guerra in Ucraina in corso, e un fronte più prudente sulla concessione della flessibilità nelle procedure di richiesta d'asilo. Berlino, L'Aja e Bratislava, infatti, hanno espresso riserve sul rischio che gli standard per i richiedenti asilo sarebbero stati abbassati dal regolamento. Il fronte dei Paesi, Italia inclusa, si era invece detto sostanzialmente a favore della proposta di mediazione della presidenza spagnola.



