Israele: appello di Herzog a Netanyahu per calmare la situazione

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 LUG - In un messaggio alla Nazione, il capo dello Stato di Israele Isaac Herzog ha fatto appello al premier Benyamin Netanyahu affinché compia un gesto di apertura per superare la grave crisi politica apertasi con la approvazione alla Knesset della prima fase della sua riforma giudiziaria, ossia la limitazione della 'clausola di ragionevolezza' che i giudici possono esercitare rispetto all'esecutivo.



"Come ho detto in passato - ha affermato Herzog - la responsabilità maggiore, anche se non esclusiva, per trovare soluzioni a beneficio del popolo, dello Stato e della società intera, ricade su chi detiene la forza e le redini del potere.



Mi aspetto di vedere presto che parole tranquilizzanti si trasformino in fatti", ha aggiunto. Al tempo stesso Herzog ha fatto appello anche ai riservisti dell'aviazione e di altre unità scelte affinché non realizzino la minaccia di astenersi dall'offrirsi volontari, in protesta contro la riforma giudiziaria. "Siete davvero il meglio della nostra gioventù.



Ripensate le vostre mosse. Ho piena fiducia - ha concluso - che proteggerete lo Stato di Israele e garantirete la sua stabilità e la sua sicurezza". (ANSAmed).





