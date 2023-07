Libia: a Bengasi riunione sulla sicurezza con Haftar e l'Onu

TUNISI - "Ieri sera a Bengasi, gli Ambasciatori di Italia, Egitto, Francia, Germania, Tunisia, Turchia e Regno Unito ed io abbiamo avuto un incontro costruttivo con il Generale Khalifa Haftar". Lo scrive su Twitter Abdoulaye Bathily, rappresentante speciale per la Libia e capo della Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia, che precisa di "aver discusso dei preparativi per la riunione del gruppo di lavoro sulla sicurezza che si terrà oggi a Bengasi".



"La sicurezza è essenziale per consentire elezioni inclusive, creare istituzioni legittime e aprire la strada a una stabilità sostenibile in Libia", ha sottolineato Bathily.