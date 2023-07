Scontro alla 'Knesset' sulla 'clausola di ragionevolezza'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 LUG - "Non c'è alcun altro Paese al mondo dove esista una 'clausola di ragionevolezza' generale, così come da noi": lo ha affermato il ministro della Giustizia Yariv Levin (Likud) nel sottoporre oggi al voto della Knesset il testo elaborato per "limitarla" e per ridurre così in maniera significativa il potere dei giudici di annullare, in casi estremi, provvedimenti e nomine decisi dal governo o da ministri. Polemizzando con le critiche giunte dall'opposizione, Levin ha chiesto: "Indicatemi dove ci sia una 'scuola di ragionevolezza'. Se esistesse andrei subito ad iscrivermi".



Secondo lui non c'è motivo di preferire la "ragionevolezza" dei giudici rispetto a quella dell'esecutivo. "La 'ragionevolezza' è una questione di visione del mondo, e non giudiziaria". "Noi oggi riaggiustiamo gli equilibri fra i poteri dello Stato, ripariamo ingiustizie accumulatesi negli anni, rispettiamo il volere degli elettori, rafforziamo la democrazia". Levin ha infine osservato che adesso inizierà la pausa estiva della Knesset durante la quale governo e opposizione avranno tempo sufficiente per dialogare sulle altre componenti della riforma giudiziaria. Il suo discorso è stato accompagnato da espressioni di protesta elevatesi dai banchi dell'opposizione. "Chi voterà per questa legge - ha avvertito il leader centrista Benny Gantz - colpirà le strutture portanti della democrazia. La responsabilità principale - ha aggiunto - ricade sul premier".(ANSAmed).





