Lapid: 'ricorreremo alla Corte Suprema contro voto Knesset'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 LUG - "Già domani ricorreremo alla Corte Suprema contro questa legge impropria, contro l'annullamento unilaterale del carattere democratico di Israele, contro la maniera antidemocratica e prevaricatrice con cui sono stati condotti i dibattiti nella commissione parlamentare per le questioni costituzionali": la ha affermato l'ex premier Yair Lapid, leader del partito centrista Yesh Atid, dopo il voto sulla 'limitazione della clausola di ragionevolezza', prima componente di una vasta riforma giudiziaria intrapresa dal governo Netanyahu.



Secondo Lapid, "Netanyahu è ormai una marionetta manovrata da estremisti e da ebrei messianici". L'ex premier ha poi fatto appello ai riservisti che nei giorni scorsi avevano minacciato di non offrirsi più volontari nelle proprie unità di aspettare per il momento con le proteste e vedere quale potrebbe essere la decisione della Corte Suprema su quanto avvenuto oggi alla Knesset.(ANSAmed).





