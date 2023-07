Israele: iniziate alla Knesset votazioni su riforma giudiziaria

TEL AVIV - In un clima di polarizzazione acuta sono iniziate oggi alla Knesset le votazioni sulla prima fase della riforma giudiziaria intrapresa dal governo Netanyahu, ossia sulla cosiddetta "limitazione della clausola di ragionevolezza". I 120 deputati sono chiamati ad esprimersi su una serie di obiezioni relative al testo. Nel pomeriggio è prevista infine la votazione in seconda e terza lettura, quella definitiva.



Di fronte alla Knesset dalla prima mattina sono in corso disordini fra dimostranti, che protestano contro la riforma, e reparti di polizia che hanno fatto ricorso ripetutamente a cannoni ad acqua per disperdere la folla. La polizia ha anche compiuto diversi arresti. Nel timore che anche all'interno della Knesset si verifichino incidenti il presidente Amir Ohana (Likud) ha deciso di impedire oggi l'ingresso di visitatori nell'edificio. Il settore destinato al pubblico è dunque rimasto deserto.