Mille riservisti dell'aviazione Israele contro riforma giustizia

TEL AVIV - Oltre mille riservisti dell'aviazione, fra cui centinaia di piloti, hanno inoltrato oggi una lettera ai deputati della Knesset, al capo di stato maggiore generale Herzi ha-Levi e al comandante dell'aviazione militare generale Tomer Bar per informarli che sospenderanno la propria attività di volontari nella riserva se il Parlamento approverà, la settimana prossima, la prima fase della riforma giudiziaria intrapresa dal governo Netanyahu. Lo ha riferito la radio militare.



"Una legislazione che consenta al potere di agire in maniera irragionevole e in modo estremistico - scrivono - si ripercuoterà sulla sicurezza del Paese. Provocherà una perdita di fiducia e indebolirà la mia disponibilità a continuare a rischiare la vita. Con mio profondo dolore, e in assenza di alternativa, mi obbligherà a sospendere la mia attività di volontario nella riserva". La via di uscita indicata dai firmatari è il raggiungimento di vaste intese fra governo e opposizione sulla riforma giudiziaria. "Una legislazione che influenzerà il carattere ebraico o democratico dello stato di Israele - ribadiscono - deve necessariamente essere sorretta da un vasto consenso popolare".



Ieri, in un discorso alla nazione, il premier Benyamin Netanyahu ha denunciato fenomeni di "insubordinazione" nelle forze armate e ha affermato che essi stessi rappresentano un pericolo per la democrazia israeliana.