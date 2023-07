Tajani, continuiamo a lavorare con l'Egitto sul caso Regeni

(ANSAmed) - ROMA, 20 LUG - "Assolutamente nessun baratto su Regeni, siamo impegnati" su questa vicenda come per Zaki. Su Regeni "dobbiamo avere il maggior numero possibile di notizie per quanto riguarda le persone sospettate del suo omicidio. Noi siamo andati avanti e continuiamo a lavorare, chiediamo sempre le stesse cose continuando a interloquire con l'Egitto". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in collegamento con il Tg4.



"Intanto oggi siamo molto soddisfatti per quanto fatto da tutti noi in lavoro di squadra" per Zaki, ha aggiunto, parlando di "un lavoro indefesso che andava avanti da mesi, da quando si è insediato il governo". Nel corso degli incontri di questi mesi con Al Sisi e il ministro degli Esteri egiziano "abbiamo sempre chiesto con grande insistenza la liberazione di Zaki e di far luce sulla vicenda di Regeni. Il presidente egiziano ha sempre detto che avrebbe dato risposte positive. Qualcuno diceva che ero un ingenuo, invece con un lavoro certosino del presidente del Consiglio, della Farnesina, dell'intelligence e dell'ambasciatore siamo riusciti ad ottenere il risultato che volevamo. Questo perché siamo un governo credibile, non abbiamo strillato o minacciato, abbiamo fatto lavorare l'intelligenza" e "credo che la politica debba agire così, in politica contano i fatti, le chiacchiere stanno a zero". Per quanto riguarda le critiche, "evidentemente non sanno cosa dire. A noi interessava far uscire dal carcere un giovane che si è laureato in Italia.



Il risultato è stato ottenuto, il resto sono polemiche inutili di chi non sa cosa dire", ha concluso.(ANSAmed).





