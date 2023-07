Algeri rifiuta riconoscimento di Israele sul Sahara al Marocco

ROMA - "L'Algeria ha preso atto dell'annuncio da parte delle autorità marocchine del riconoscimento da parte dell'occupazione israeliana della presunta sovranità del Marocco sul territorio del Sahara occidentale. Questo atto di una potenza occupante che ha una lunga storia di violazione delle leggi internazionali e della risoluzione di legittimità internazionale è un nuovo episodio nella serie di manovre e politiche di precipitosa corsa perseguite dall'occupazione marocchina". Così il Ministero degli Esteri algerino ha commentato, in un comunicato di oggi, il riconoscimento da parte di Israele, pochi giorni fa, della sovranità del Marocco sul Sahara occidentale.



Il Dicastero ha ritenuto che "questa decisione costituisce una flagrante violazione del diritto internazionale, delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza e dei regolamenti dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sulla questione del Sahara occidentale". "La risoluzione conferma, senza dubbio, la coerenza delle politiche degli occupanti e la loro comune complicità nella violazione delle leggi internazionali e nel calpestare il diritto legittimo del popolo palestinese di stabilire il proprio stato indipendente con Gerusalemme come capitale, e per il popolo Saharawi alla piena autodeterminazione", ha aggiunto. Il ministero ha concluso sottolineando che "questo approccio non può in alcun modo legittimare l'occupazione delle terre saharawi o intaccare il diritto inalienabile e imprescrittibile del popolo saharawi all'autodeterminazione".



Pochi giorni fa, le autorità di Rabat hanno annunciato che Israele ha riconosciuto la propria sovranità sul territorio del Sahara occidentale, attraverso una lettera inviata dal premier di Tel Aviv al re Mohammed VI.