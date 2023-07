Comitato per la grazia egiziano, 'riceviamo segnali positivi'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 19 LUG - Un componente del Comitato per la grazia presidenziale egiziano, l'avvocato Tarek Elwady, ha confermato che il suo organismo ha ricevuto "risposte positive" circa un perdono da parte del presidente Abdel Fattah al-Sisi per Patrick Zaki, condannato ieri a tre anni di reclusione per diffusione di notizie false. La sottolineatura giunge in vista di una festività laica, quella del "Giorno della Rivoluzione" repubblicana del 1952, che in Egitto è tradizionale occasione per grazie presidenziali di massa di detenuti politici e comuni. "Abbiamo ricevuto risposte positive dallo Stato a questa richiesta. Speriamo che la crisi si concluda in poche ore" e "che la decisione di amnistia riguardi altri giovani", ha scritto Elwady ieri su Facebook.



Come riportato dal sito Daarb, il legale aveva da poco dichiarato: "Con molta chiarezza, chiedo al Presidente della Repubblica, utilizzando i suoi poteri costituzionali e legali, di rifiutare di ratificare la decisione odierna contro Patrick Zaki". Sempre ieri un altro componente del comitato, Mohamad Abdelaziz, che è anche segretario del Comitato per i diritti umani della Camera dei deputati egiziana, aveva dichiarato che il proprio organismo "ha ricevuto rassicurazioni sul ricercatore Patrick George Zaki e altri".



Già dai tempi del deposto autocrate Hosni Mubarak, le grazie presidenziali vengono dispensate in occasione di diverse festività religiose e laiche. Per l'anniversario della caduta di re Farouk del 23 luglio, l'anno scorso ad esempio furono graziate 727 persone e l'anno prima ben 2.075, peraltro in sovrapposizione con la cronologicamente mobile festa religiosa islamica del Sacrificio (l'Eid al-Adha). Come riportarono i media, Sisi fece scarcerare 2.130 detenuti nel 2020 e 1.250 l'anno prima, cui si aggiunsero 313 scarcerazioni condizionate.(ANSAmed).





