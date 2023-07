Tajani su Zaki, 'seguiamo con attenzione, ma prudenza'

(ANSAmed) - ROMA, 19 LUG - "Siamo molto attenti" alla vicenda di Patrick Zaki, "dobbiamo essere prudenti, il governo segue con molta attenzione come ha sempre fatto". Lo ha detto il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani a Morning News, su Canale 5. Tajani ha aggiunto che "ieri il presidente del Consiglio ha rilasciato una dichiarazione molto chiara".



Il caso Zaki per Palazzo Chigi è tutt'altro che chiuso e la condanna a tre anni dell'attivista laureatosi a Bologna non ferma il lavoro sottotraccia del governo per ottenerne il rilascio. Lo ha messo in chiaro Giorgia Meloni dopo la notizia del duro verdetto dei giudici egiziani, che è caduta con un macigno su Roma provocando le proteste delle opposizioni. Alla richiesta di intervenire sul Cairo, la premier ha risposto a stretto giro. Una dichiarazione breve, che comunque fa intravedere la possibilità che nulla sia ancora perduto: "Abbiamo ancora fiducia in una soluzione positiva del caso".(ANSAmed).





Ottieni il codice embed