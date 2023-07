Erdogan chiude negli Emirati il tour del Golfo

(ANSAmed) - ROMA, 19 LUG - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è arrivato negli Emirati Arabi Uniti, la tappa conclusiva del suo tour nei Paesi del Golfo che lo ha portato nei giorni scorsi a visitare l'Arabia Saudita e il Qatar.



Erdogan ha in programma un incontro con il presidente degli Emirati, lo sceicco Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Durante i colloqui saranno esaminate le relazioni bilaterali tra Ankara e Abu Dhabi e saranno prese decisioni per aumentare la cooperazione tra i due Paesi, in particolare riguardo ai rapporti economici, riporta Sabah.



"Gli Emirati Arabi Uniti sono il Paese con il quale, recentemente, abbiamo avuto i maggiori scambi a livello commerciale nella regione del Golfo, vogliamo aumentare questo rapporto a un livello che si addica al vero potenziale dei nostri due Paesi", aveva detto il presidente turco durante una conferenza stampa lunedì prima di partire per il tour nei Paesi del Golfo.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed