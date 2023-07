Netanyahu allarmato dalle proteste di militari contro la riforma

TEL AVIV - Le espressioni di netta opposizione alla riforma giudiziaria intrapresa dal governo che si stanno diffondendo in alcune unità di riservisti delle forze armate hanno allarmato il premier Benyamin Netanyahu che oggi, nella seduta del consiglio dei ministri, ha manifestato pubblicamente totale disapprovazione. "L'incitamento alla disobbedienza e la disobbedienza stessa - ha affermato - sono incompatibili con un regime democratico e con la legge. Gli appelli alla disobbedienza - ha aggiunto - erodono il nostro deterrente di fronte ai nemici, che potrebbero facilmente essere poi tentati di aggredirci. Anche la disciplina militare ne paga il prezzo".



Riferendosi alle minacce di piloti e di navigatori della riserva di cessare di offrirsi volontari nell'aviazione militare se nei prossimi giorni sarà approvata la prima fase della riforma giudiziaria, Netanyahu ha esclamato: "Non è possibile che un gruppo nelle forze armate lanci minacce al governo eletto. Nessun Paese democratico potrebbe accettare ultimatum del genere". Netanyahu - che sabato è stato brevemente ricoverato in ospedale in seguito ad una disidratazione - ha poi detto ai ministri di sentirsi adesso in buona forma.