(ANSAmed) - TUNISI, 14 LUG - Sono stati rilasciati nella tarda serata di ieri due importanti oppositori del presidente tunisino Kais Saied, in carcere da mesi. Lo ha annunciato il loro collegio di difesa pubblicando su Facebook anche alcune foto della loro liberazione. Chaima Issa, membro della principale coalizione di opposizione Fronte di Salvezza Nazionale, e l'ex ministro Lazhar Akremi facevano parte di un gruppo di circa venti oppositori e uomini d'affari arrestati da febbraio nell'ambito di un'inchiesta per "complotto contro la sicurezza dello Stato", per i quali invece i giudici hanno rigettato la domanda di liberazione. Riguardo all'indagine per "complotto contro la sicurezza dello Stato" vige in Tunisia il divieto per i media di parlarne, in base a una decisione giudiziaria.(ANSAmed).





