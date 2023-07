Schinas all'ANSA, 'Roma parte della rinascita del Mediterraneo'

ROMA - "L'Italia è stata estremamente di aiuto sulle politiche antropocentriche del mio portafoglio: migrazioni, salute pubblica, istruzione, cultura. Voglio ringraziare Roma e chiederle di completare il lavoro, specialmente sui migranti". Così il vice presidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas, incontrando l'ANSA negli uffici della rappresentanza dell'esecutivo comunitario a Roma.



"Per la prima volta l'Europa del sud del Mediterraneo non sta seguendo gli altri ma è protagonista, c'è una rinascita, un'opportunità politica unica, per tutta l'Ue e Roma, Atene e Madrid, sono parte di questa rinascita", ha aggiunto.