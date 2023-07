Egitto, ospitiamo 9 milioni di migranti fuori dai campi profughi

IL CAIRO - L'Egitto ospita nove milioni di profughi e migranti senza rinchiuderli in centri di detenzione ma cercando di dare loro tutti i diritti. Inoltre, da ormai otto anni il Paese è sempre riuscito a impedire partenze di barconi dalle proprie coste: lo ha sottolineato l'Ambasciatore egiziano a Roma, Bassam Rady, sintetizzando un intervento fatto questa settimana in un convegno al Senato.



L'ex-portavoce del presidente Abdel Fattah al-Sisi, in dichiarazioni all'ANSA, ha sottolineato che secondo il Cairo il problema dell'emigrazione dall'Africa si affronta anche attraverso progetti infrastrutturali e un "processo di sviluppo globale" che l'Italia "è pienamente in grado di guidare".



"L'Egitto ospita circa 9 milioni di persone di diverse nazionalità, che noi chiamiamo ospiti e che non vivono nei campi profughi, ma godono di tutti i diritti fondamentali accanto ai loro fratelli egiziani", ha detto Rady aggiungendo che "queste sono le direttive del presidente Sisi" sull'aspetto "umanitario" e innanzitutto "morale" della risposta egiziana al fenomeno.



"L'Egitto, dal 2016, è riuscito a prevenire ogni caso di immigrazione clandestina attraverso le proprie coste", ha sostenuto inoltre il diplomatico precisando che "i giovani che vengono in Italia non partono dai confini egiziani, ma lasciano l'Egitto legalmente" dirigendosi "verso altri Paesi" e poi solo "da questi inizia la migrazione irregolare".



"La soluzione al problema della migrazione irregolare verso l'Europa", ha detto ancora Rady sintetizzando oggi quanto detto al simposio svoltosi lunedì, "non si trova solo chiudendo le frontiere" o stipulando "accordi di sicurezza": l'Europa deve impegnarsi "in enormi progetti infrastrutturali nei paesi del continente africano, in particolare" in quelli "di interconnessione come le strade internazionali e la realizzazione di linee ferroviarie, che sosterranno il rilancio degli scambi commerciali" al fine "di creare opportunità di lavoro e ridurre la pressione delle ondate di immigrazione clandestina".