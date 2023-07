Johanssson, 'su naufragio in Grecia dobbiamo sapere verità'

(ANSAmed) - STRASBURGO, 12 LUG - Il naufragio del 14 giugno a largo della Grecia "è stato uno dei peggiori di questo secolo a livello mondiale. Gli scafisti hanno portato le vittime in una carretta che sarebbe diventata la loro tomba.



Settecentocinquanta persone alla mercè del mare, fino all'inabissamento. Nessuna delle donne e nessuno dei bambini è sopravvissuto. La nostra agenzia, Frontex, è intervenuta immediatamente e ha lanciato una serie di indagini. Ha quindi aiutato i sopravvissuti. Ora dobbiamo stabilire esattamente cosa è successo". Lo ha detto la commissaria Ue agli Affari Interni Ylva Johansson intervenendo in Plenaria nel dibattito sulle attività Sar. "Le acque sopra il peschereccio Adriana sono ora silenziose. Facciamo in modo che l'azione europea sia il nostro monumento funerario", ha aggiunto Johansson.(ANSAmed).





