Abu Mazen atteso oggi a Jenin, rafforzate misure sicurezza

ROMA - Misure straordinarie di sicurezza sono state approntate oggi a Jenin in Cisgiordania dall'Autorità nazionale palestinese in vista dell'arrivo in città del presidente Abu Mazen. Secondo l'agenzia di stampa palestinese Wafa, Abu Mazen ha deciso di compiere oggi questa visita - la prima in diversi anni - "in seguito all'aggressione israeliana", ossia la vasta operazione militare condotta dall'esercito all'inizio del mese. "Il presidente - precisa la Wafa - vuole verificare le condizioni di vita dei cittadini e seguire l'andamento dei lavori di ricostruzione nel campo profughi".



Abu Mazen arriverà a Jenin in elicottero. Progetta di visitare il quartier generale dell'Anp, il 'Cimitero dei martiri' e il campo profughi. Fonti locali riferiscono che numerosi agenti di sicurezza palestinesi hanno preso posizione nelle strade. Hanno anche provveduto a rimuovere bandiere di Hamas e della Jihad islamica che erano esposte all'ingresso del campo profughi.