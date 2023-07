Domani ministro Israele Cohen a Roma vede Tajani e Salvini

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 LUG - Il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen sarà domani a Roma per incontrare il suo omologo Antonio Tajani e il ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini. Cohen vedrà anche il segretario di stato della Santa Sede cardinale Pietro Parolin. Lo ha annunciato il Ministero sottolineando che quella di Cohen è la prima visita di un ministro degli Esteri di Israele in Vaticano da 12 anni.



Prima di arrivare a Roma, Cohen sarà da oggi in Serbia dove a Belgrado vedrà - dopo "3 anni anni di stagnazione nelle relazioni" tra i due Paesi - il presidente della Serbia, il premier, il ministro degli Esteri e il presidente del Parlamento serbo. Inoltre, Cohen sarà a una "cerimonia commemorativa nel campo di concentramento e sterminio nazista di Sajmište, dove furono uccise decine di migliaia di ebrei, serbi e Rom". Il Ministero ha ricordato che "questa è la prima visita di un ministro degli Esteri israeliano in Serbia in 14 anni".(ANSAmed).





