L'UpM compie 15 anni, 'nella regione grosse sfide'

(ANSAmed) - MADRID, 11 LUG - La regione mediterranea affronta "molte grandi sfide", che vanno dalle disuguaglianze economiche all'impatto dei cambiamenti climatici, tutti aspetti rispetto ai quali è impegnata a trovare soluzioni l'Unione per il Mediterraneo (UpM). È quanto sottolineato dal suo segretario generale, Nasser Kamel, in un incontro con la stampa in occasione del 15esimo anniversario di questa organizzazione internazionale, sostenuta da 43 Paesi tra cui l'Italia.



Nel celebrare questa "pietra miliare" raggiunta dall'UpM, Kamel ha ricordato che una delle sue principali funzioni è quella di favorire "cooperazione" e dialogo" tra i Paesi che ne fanno parte, promuovendo lo sviluppo di soluzioni a problemi che sono comuni nonostante le "disparità" esistenti tra le diverse aree della regione. Lotta alla disoccupazione, 'empowerment' delle donne, opportunità per i giovani, sviluppo di infrastrutture e progetti nell'ambito dell'educazione e dell'innovazione sono alcuni dei campi in cui questa organizzazione internazionale è costantemente attiva, ha ricordato. Proprio il tema delle politiche "di genere" è una delle priorità indicate specificamente da Kamel, visto anche che quella mediterranea è una regione in cui il "gap" tra Paesi a riguardo, osservabile da diversi punti di vista, è ancora marcato ai giorni nostri. Un'altra questione che desta particolare attenzione è quella dei cambiamenti climatici, a cui sono legati fenomeni come "una disoccupazione crescente", migrazioni e crescenti emergenze, come incendi forestali devastanti o alluvioni. Uno degli obiettivi per il futuro, ha detto poi Kamel, è quello di "ingrandire il quadro di cooperazione" tra i vari Paesi e far sì che l'UpM possa fare sempre "di più e meglio".(ANSAmed).





