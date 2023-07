Il governo israeliano si impegna ad impedire il crollo dell'Anp

ROMA - "Israele agirà per impedire il crollo dell'Autorità nazionale palestinese": lo ha reso noto il gabinetto di sicurezza del governo israeliano. La mozione presentata ieri dal premier Benyamin Netanyahu è stata approvata con 8 voti a favore, uno contrario e una astensione. In seguito, aggiunge il comunicato, il premier e il ministro della Difesa sottoporranno al gabinetto di sicurezza "misure tali da stabilizzare la situazione civile nel settore palestinese". La natura di queste misure non è stata precisata.



Il dibattito ha seguito di alcuni giorni una vasta operazione anti-terrorismo condotta dall'esercito a Jenin in Cisgiordania, in seguito alla quale esponenti politici dell'Anp sono stati contestati dalla popolazione palestinese. Secondo la radio militare, i vertici dell'esercito hanno consigliato ieri al governo di sostenere l'Anp affinchè non si crei sul terreno un vuoto di potere che potrebbe essere sfruttato da fazioni armate radicali.