Siria: curdi accusano la Turchia di ridurre il flusso d'acqua

(ANSAmed) - BEIRUT, 05 LUG - Le autorità curde nel nord-est della Siria hanno accusato la Turchia di aver di fatto causato un disastro ambientale nella regione nord-orientale siriana di Hasake, interrompendo l'erogazione di acqua dalla stazione di pompaggio idrico di Alluk, che si trova in un'area sotto controllo delle forze siriane filo-turche.



Media regionali citano le autorità curdo-siriane, secondo cui le milizie cooptate da Ankara hanno a più riprese sospeso il flusso di acqua nella regione di Hasake, togliendo l'acqua potabile a circa un milione di persone.



La Turchia controlla un'area nel nord-est siriano a ridosso del confine turco-siriano dall'autunno del 2019.



Nonostante le conferme da parte dell'Osservatorio siriano per i diritti umani circa l'interferenza turca nella gestione delle risorse idriche nel nord-est della Siria, Ankara ha ripetutamente respinto le accuse mosse da parte dlle autorità curde.



Queste sono sostenute dagli Stati Uniti e sono un'emanazione locale del Partito dei lavoratori curdi (Pkk), formazione armata considerata terrorista dalle autorità turche.



Secondo l'Onu, nella Siria in guerra da più di 12 anni si profila una vera e propria crisi umanitaria a causa dell'accesso limitato all'acqua da parte delle popolazioni del nord-est siriano e di altre regioni del martoriato Paese. (ANSAmed).





