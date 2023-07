Pronta la guida per migranti, un'iniziativa tra Italia e Marocco

RABAT - Una guida pratica per chi dal Marocco parte per stabilirsi in Italia. Il Consiglio della comunità marocchina all'estero (Ccme) e l'Acli sono i promotori dell'iniziativa per "rendere più semplice la conoscenza reciproca e lo scambio culturale tra Italia e Marocco".

La prima parte, pubblicata in arabo e in italiano, sarà utile per "accompagnare i percorsi di insediamento dei marocchini in Italia", secondo il Ccme. La pubblicazione sarà presentata domani a Rabat. Tra le due istituzioni, inoltre, sarà firmato un accordo che prevede una serie di iniziative per "accompagnare e sostenere i migranti", quali corsi di lingue e assistenza per le pratiche burocratiche. Un accompagnamento che include anche nozioni di base sulla cultura del Paese ospitante, oltre che iniziative volte a conoscere la cultura dei migranti.

La guida fornirà gli elementi essenziali per eliminare ogni ostacolo all'integrazione, soprattutto quando dipende dalla mancanza di conoscenza delle leggi e dei bisogni socio-culturali delle diaspore.