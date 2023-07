Migranti: Ong Tunisia chiede chiarezza su accordo con Ue

(ANSAmed) - TUNISI, 05 LUG - L'Osservatorio tunisino per la Difesa della Civiltà dello Stato mette in guardia in una nota contro le ripercussioni dell'accordo in corso di negoziazione tra Tunisia e Unione Europea, i cui termini non sono stati ancora resi pubblici.



L'Ong, tacciando questo accordo come "dubbio", ritiene "che la manifesta fretta dell'Unione Europea per la conclusione di questo accordo è la prova che la sua firma preserverà gli interessi dell'Europa, in particolare per quanto riguarda la questione migratoria".



L'Osservatorio invita dunque le autorità tunisine a mostrare trasparenza prima della firma di questo accordo in modo che il popolo tunisino sia consapevole di ciò che lo attende sia in termini di guadagni, salute e sicurezza e sua sovranità. L'Ong esorta inoltre l'Ue ad evitare di approfittare della crisi finanziaria ed economica del Paese e di usarla come pretesto per risolvere la crisi migratoria a scapito della sovranità e della sicurezza della Tunisia. (ANSAmed).





