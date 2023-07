Turchia, le relazioni con l'Egitto continueranno a migliorare

(ANSAmed) - ROMA, 04 LUG - Le relazioni tra Turchia ed Egitto continueranno a migliorare dopo che oggi sono stati nominati nuovi ambasciatori nei rispettivi Paesi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, come riporta Anadolu, aggiungendo che l'annuncio di oggi riguardo alla nomina, dopo 10 anni, dei nuovi capi delle missioni diplomatiche segna un importante stadio nel processo di normalizzazione dei rapporti tra i due Paesi. Turchia ed Egitto "non possono permettersi di restare separati a causa delle loro relazioni a livello storico, geografico, culturale, religioso e strategico", ha aggiunto Fidan.



Il processo di ravvicinamento tra Egitto e Turchia era in corso dal maggio 2021, quando ci fu la visita al Cairo di una delegazione turca incaricata di discutere di una - allora solo eventuale - normalizzazione dei rapporti. Un iconico momento di quel cammino era stata la stretta di mano tra il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e il capo di Stato turco Recep Tayyip Erdogan a margine dei mondiali di calcio in Qatar il 20 novembre dell'anno scorso. La rottura era avvenuta quando Sisi, all'epoca ministro della Difesa, nel giugno-luglio 2013 guidò la rivoluzione popolar-militare che pose fine al controverso anno di governo dei Fratelli musulmani, di cui Ankara è sostenitrice e che avevano preso il potere alle prime elezioni seguite alla caduta del trentennale autocrate Hosni Mubarak.



Dopo la rielezione del presidente turco a maggio, lo stesso Erdogan e Sisi in una telefonata avevano concordato di "migliorare le relazioni diplomatiche e scambiare gli ambasciatori" come annunciato oggi nel comunicato di Ankara, identico a quello egiziano. Già lo scorso anno, il Cairo e Ankara avevano avuto colloqui a livello ministeriale per normalizzare le relazioni e, a metà del mese scorso, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry e il suo nuovo omologo turco Fidan avevano concordato di continuare a farlo.



Un calendario specifico per il miglioramento dei legami diplomatici era stato concordato a inizio anno tra Shoukry e l'allora capo della diplomazia turca, Mevlut Cavusoglu.



L'attrito diplomatico e geopolitico emerso evidente soprattutto in Libia (dove Ankara appoggia Tripoli e Il Cairo sostiene la Cirenaica del generale Khalifa Haftar) non ha impedito a circa 200 aziende turche di operare in Egitto investendo "attualmente" l'equivalente di 64 milioni di dollari secondo dati dell'ambasciata turca al Cairo rilanciati dal sito del quotidiano egiziano al-Ahram. Il volume degli scambi bilaterali tra Egitto e Turchia è aumentato del 14%, raggiungendo i 7,7 miliardi di dollari nel 2022, come ha rilevato l'ufficio statistico egiziano Capmas. (ANSAmed).





