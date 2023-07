Tajani, cooperazione italiana per sviluppo sostenibile in Africa

ROMA - "La Banca Mondiale ha previsto che i cambiamenti climatici potrebbero causare 86 milioni di migranti interni in Africa Subsahariana entro il 2050". Di fronte a questa prospettiva, l'obiettivo delle iniziative di cooperazione italiana "è quello di rafforzare il sostegno allo sviluppo sostenibile di questa regione, finanziando progetti per l'energia pulita, la protezione della biodiversità e la resilienza climatica. Ma vogliamo anche facilitare partnership con e tra i Paesi della regione, coinvolgendo il settore privato e creando opportunità di crescita, di impresa e di commercio".

A sottolinearlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani al secondo incontro con gli ambasciatori dei Paesi africani accreditati presso il Quirinale, tenutosi oggi alla Farnesina. "In questo momento le priorità strategiche per l'Africa sono l'adattamento ai cambiamenti climatici, l'accesso all'energia pulita e la conservazione delle risorse naturali.

Una situazione resa ancora più grave dall'assenza di investimenti", eppure "la Banca Mondiale ha stimato che la regione possiede un potenziale di energia fotovoltaica di 10 Terawatt e un potenziale eolico di 110 Terawatt. Ma, a fine 2020, solo l'1% di tale potenziale era stato sfruttato. Su questo il ministero che guido e tutto il governo sta sollecitando maggiore attenzione da parte delle istituzioni finanziarie internazionali, ma lo facciamo anche con una cooperazione diretta che il Mase ha avviato dal 2015", ha sottolineato Tajani.

"Per l'Africa e la regione Mena sono stati approvati 50 progetti con una preferenza per l'Africa, con un totale di oltre 120 milioni di euro a fondo perduto".