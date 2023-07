Assad, per ritorno dei profughi in Siria serve la ricostruzione

BEIRUT - Il presidente siriano Bashar al Assad ha condizionato il rimpatrio di centinaia di migliaia di profughi siriani dalla Giordania alla realizzazione in Siria, con fondi stranieri, di progetti di early recovery, ovvero di prima riabilitazione delle infrastrutture di base.

L'agenzia governativa siriana Sana ha citato Assad al termine del suo incontro a Damasco col ministro degli esteri giordano Ayman Safadi. Nelle ultime settimane Amman e Damasco si sono accordate di accelerare il percorso di rimpatrio di siriani da circa 12 anni fuggiti in Giordania a causa del conflitto armato scoppiato in Siria nel 2011 e ancora in corso in certe aree del martoriato Paese. Parlando con Safadi, Assad ha ribadito l'intenzione di Damasco di assicurare "il ritorno sicuro dei rifugiati siriani ai loro villaggi e città", affermando che questa è "una priorità per lo Stato siriano".

A tal proposito, il raìs siriano ha detto che c'è però "la necessità di garantire (la presenza del)le infrastrutture per questo ritorno" attraverso la realizzazione di "progetti di early recovery che consentano ai siriani rimpatriati di ritrovare il loro normale ciclo di vita".

Nei recenti incontri tra rappresentanti siriani, della Giordania e dei paesi arabi del Golfo, Amman si è proposta come interlocutore tra Damasco e le capitali dei paesi petroliferi interessati a investire nella ricostruzione in Siria in cambio di maggiore influenza politica nel Paese mediterraneo.