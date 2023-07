Tafferugli tra subsahariani e residenti a Sfax in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 03 LUG - Tafferugli tra un gruppo di subsahariani e un altro di residenti si sono registrati ieri sera in un quartiere vicino al centro della citta di Sfax. Lo ha segnalato alla radio locale Shems Fm il portavoce del Tribunale di Sfax, Faouzi Masmoudi, aggiungendo che le circostanze dell'accaduti restano ancora ambigue.



Secondo Masmoudi i tafferugli si sono poi trasformati in lanci di pietre da entrambe le parti con diversi veicoli danneggiati ma finora non sono stati effettuati arresti. E' stata aperta un'indagine per determinare l'identità di diversi sub-sahariani coinvolti in questi scontri. Le difficoltà di identificazione dipendono dal fatto che alcuni di questi subsahariani non hanno né carta d'identità né passaporto poiche' entrati illegalmente nel territorio tunisino, ha detto il portavoce.



Il numero di migranti subsahariani è aumentato considerevolmente a Sfax, regione prediletta per le partenze verso l'Italia. Molti migranti si sono stabiliti a Sfax e vi risiedono stabilmente in attesa di potersi imbarcare. (ANSAmed).





