Arabia Saudita convoca l'ambasciatore svedese dopo rogo Corano

(ANSA-AFP) - RIAD, 03 LUG - L'Arabia Saudita ha convocato l'ambasciatore svedese per protestare contro il rogo del Corano avvenuto fuori da una moschea di Stoccolma, che ha scatenato le critiche del mondo musulmano. Lo riferisce l'agenzia statale saudita.



Il regno aveva già condannato l'incidente di mercoledì scorso, in cui un cittadino iracheno residente in Svezia, Salwan Momika, 37 anni, ha calpestato il libro sacro musulmano e ne ha dato fuoco a diverse pagine. Il ministero degli Esteri saudita ha convocato ieri l'ambasciatore per esortare la Svezia "a fermare tutte le azioni che contraddicono direttamente gli sforzi internazionali volti a diffondere i valori di tolleranza, moderazione e rifiuto dell'estremismo, e minano il necessario rispetto reciproco per le relazioni tra popoli e Stati".



(ANSA-AFP).





