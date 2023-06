(ANSAmed) - BRUXELLES, 30 GIU - I leader del Consiglio Europeo hanno adottato le conclusioni sulle "relazioni esterne e sul Mediterraneo orientale", ovvero il capitolo che considera l'accordo in fase di negoziazione con la Tunisia come un modello da replicare in futuro "coi partner della regione". Il Consiglio, si legge, "ha avuto una discussione strategica sui rapporti con il vicinato meridionale e saluta con favore il lavoro svolto per una partnership con la Tunisia benefica per entrambe le parti". (ANSAmed).





