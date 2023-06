'Usa preoccupati da escalation violenza in Cisgiordania'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 GIU - Il segretario di Stato Usa Antony Blinken in una telefonata con il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen ha espresso "preoccupazione per la recente escalation di violenza" in Cisgiordania e, al tempo stesso, "le condoglianze per il recente attacco terroristico contro israeliani".



Cohen - secondo quanto fatto sapere dal portavoce del ministero - ha detto che "il governo israeliano continuerà a combattere il terrorismo palestinese e a proteggere i suoi cittadini". Poi, riferendosi agli assalti di coloni israeliani contro comunità palestinesi, ha condannato "tutti gli episodi in cui i cittadini prendono la legge nelle loro mani" aggiungendo che "il governo prenderà tutte le misure necessarie".



Cohen ha quindi denunciato che "nella escalation in Giudea e Samaria (Cisgiordania, ndr) ci sono le metastasi terroristiche dell'Iran". "Fermare il progetto nucleare iraniano e ampliare il cerchio della pace - ha sottolineato - porterà stabilità e prosperità regionali". (ANSAmed).





