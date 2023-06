Su migranti politiche Grecia 'rigorose ma giuste', Keridis

(ANSAmed) - ATENE, 28 GIU - La Grecia continuerà a perseguire politiche migratorie "rigorose ma giuste" nei confronti di coloro che tentano di entrare illegalmente nel paese. Lo ha dichiarato il nuovo ministro dell'immigrazione greco Dimitris Keridis.



Keridis ha prestato giuramento martedì insieme ai membri del nuovo esecutivo greco in seguito alla vittoria del partito conservatore Nea Dimokratia nelle elezioni parlamentari di domenica, sostituendo il suo predecessore Notis Mitarakis, a capo del ministero dell'immigrazione dal 2019.



Il nuovo governo intende estendere la barriera al confine tra Grecia e Turchia e continuare a pattugliare in modo rigoroso il Mediterraneo orientale per impedire alle barche di migranti di entrare in Europa illegalmente, ha dichiarato il nuovo ministro.



"Dobbiamo insistere con le nostre politiche rigorose ma giuste e al contempo rafforzare le politiche di integrazione, concentraci su questioni riguardanti l'immigrazione regolare, l'immagine internazionale del paese e soluzione europee, a partire naturalmente dal recente successo dell'accordo di Lussemburgo".



Il nuovo governo ha prestato giuramento poco dopo il naufragio di un peschereccio di migranti provenienti dal porto libico di Tobruk a Pylos, nel sud del Peloponneso, tra il 13 e il 14 giugno, che ha causato almeno 82 morti e centinaia di dispersi. In seguito al naufragio, destinato ad entrare nella storia come una delle peggiori tragedie di migranti nel Mediterraneo, numerose organizzazioni umanitarie e media hanno nuovamente messo nel mirino le autorità greche non solo per i presunti ritardi nelle operazioni di soccorso ma anche per le accuse riguardanti presunti respingimenti di migranti in mare.



Accuse sempre respinte da Atene ma mai sottoposte a una inchiesta indipendente.



Keridis ha detto che il governo intende finalizzare l'approvazione di un accordo europeo sull'immigrazione nei prossimi sei mesi, quando la Spagna assumerà la presidenza di turno del Consiglio europeo.



"Abbiamo di fronte a noi la ratifica dell'accordo da parte del Parlamento europeo; sarà una battaglia in salita", ha detto del patto sulla redistribuzione dei migranti e le procedure di asilo. "Abbiamo un momento propizio che non sarà disponibile per sempre perché tra un anno avremo le elezioni europee. Quindi dobbiamo muoverci su questa ratifica con la prossima presidenza spagnola. Vediamo l'accordo come un primo passo. Non conclusivo, non la destinazione ultima, ma certamente un primo passo - come sostenuto dal primo ministro (Kyriakos Mitsotakis) - che è migliore dell'attuale sistema. Comprendo i critici. Ovviamente, un compromesso non può soddisfare tutti, ma è così che funziona l'Europa ed è così che procede. Abbiamo veramente una lunga strada davanti. Ma voglio tutti dalla nostra parte in questo sforzo".



Nonostante un'inchiesta sia ancora in corso sul tragico naufragio di Pylos, le autorità greche sono state criticate per presunte carenze nei soccorsi con la guardia costiera ellenica accusata in particolare di non aver intercettato la barca in modo sufficientemente tempestivo da evitarne il naufragio.



Il naufragio è il più recente di una lunga lista di incidenti fatali in acque greche nei quali hanno perso la vita anche molti bambini.



Il 26 maggio un naufragio a largo di Mykonos ha causato la morte di 9 migranti. Appena un mese prima, un altro naufragio è costato la vita a un migrante mentre i suoi 47 compagni di viaggio sono stati tratti in salvo.



Nonostante il numero totale di richiedenti asilo in Grecia sia diminuito quest'anno, il paese ha finora registrato un picco di arrivi rispetto al 2022. I dati riguardanti il mese di maggio hanno mostrato un boom di arrivi nel corso degli ultimi anni con un incremento del 96% nel 2022 rispetto al 2021, secondo dati ufficiali.



I tentativi di raggiungere la Grecia via mare dalla Turchia da parte di migranti irregolari sono in crescita dall'autunno del 2022 mentre le autorità greche hanno rafforzato le operazioni di pattugliamento sulle frontiere marittime e terrestri.



Atene a giugno ha annunciato l'approvazione di un finanziamento aggiuntivo di 30 milioni di euro per rafforzare la sua guardia costiera. Quest'ultimo investimento, co-finanziato dall'Unione Europea attraverso i fondi asilo, migrazione e integrazione 2021-27, permetteranno l'acquisto di due pattugliatori di oltre 30 metri di lunghezza. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed