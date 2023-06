Israele: Likud, 'contro Netanyahu fu ordito un complotto'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 28 GIU - Il Likud ha invocato oggi l'apertura di una inchiesta nei confronti dell'ex capo della polizia Roni Alsheikh (negli anni 2015-18) e di dirigenti della magistratura coinvolti nella incriminazione del premier Benyamin Netanyahu per corruzione, frode e abuso di potere. Oggi, in un'intervista radio, Alsheikh ha affermato: "All'epoca non era possibile indovinare che il primo ministro non si sarebbe dimesso, che il suo partito non gli avrebbe detto che doveva dimettersi per il bene del Paese".



Secondo il Likud si tratta di "dichiarazioni sconvolgenti".



"Alsheikh - afferma un comunicato del Likud - ha rivelato che un complotto per un colpo di mano di potere non ha poi funzionato.



Ha ammesso che supponeva che la incriminazione di Netanyahu lo avrebbe indotto a dimettersi e che avrebbe obbligato il Likud a scegliere un altro leader". "L'unica cosa che ha sventato questo colpo di mano di potere - prosegue il Likud - è stata la forte resistenza di Netanyahu e la sua determinazione a combattere perchè la verità venisse alla luce". In risposta alle accuse del Likud, la magistratura ha ribadito che la incriminazione di Netanyahu fu decisa esclusivamente sulla base di "considerazioni di contenuto" e che comunque Alskheikh non partecipò a quelle consultazioni.



Diversi commentatori ricordano peraltro che Alsheikh non è mai stato considerato un oppositore politico di Netanyahu. Ebreo religioso, residente allora in un insediamento della Cisgiordania, per decenni dirigente dello Shin Bet (il servizio di sicurezza interno) era reputato vicino alla destra israeliana. Questi commentatori aggiungono che in precedenza un altro premier, Ehud Olmert, fu oggetto di incriminazione e rassegnò le dimissioni. Anche da qui la supposizione di Alsheikh - secondo i commentatori - che Netanyahu avrebbe fatto altrettanto. (ANSAmed).





