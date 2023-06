Ammiraglio Turchetto, con Irini soccorsi più di mille migranti

(ANSAmed) - BRUXELLES, 28 GIU - "Nell'ultimo anno, proprio partendo dal primo luglio del 22 ad oggi, abbiamo effettuato cinque soccorsi in mare salvando oltre mille persone, portandole poi a Malta in un numero minore o in Italia". Così l'ammiraglio di divisione Stefano Turchetto, Operation Commander della missione Eunavfor Med Irini durante una sua audizione alla commissione difesa del Parlamento europeo.



"La presenza di Wagner in Libia è prova di come la Russia abbia esteso la sua presenza militare in Africa fino al Sahel e minacci la stabilità nella regione", ha spiegato Turchetto, a capo dell'operazione lanciata il 31 marzo 2020 come contributo concreto dell'Unione Europea al processo istituito dalla comunità internazionale per sostenere il ritorno alla pace e alla stabilità in Libia.



Per quel che riguarda il picco di arrivi nei mesi di maggio Turchetto ha spiegato che "i numeri potrebbero essere relativi alla situazione meteorologica pessima dei mesi precedenti che ha impedito le partenze sino a metà maggio". (ANSAmed).





Ottieni il codice embed