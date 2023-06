(ANSAmed) - ROMA, 28 GIU - Si informano gli utenti che il notiziario ANSAmed in italiano e in arabo non sarà trasmesso domani, 29 giugno, in concomitanza con la Festa di San Pietro e Paolo a Roma. Le trasmissioni riprenderanno regolarmente venerdì 30 giugno. (ANSAmed).





Ottieni il codice embed