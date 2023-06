(ANSAmed) - TEL AVIV, 27 GIU - Il premier Benyamin Netanyahu potrebbe andare il prossimo mese in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Lo hanno riferito fonti al Times of Israel secondo cui contatti avanzati sono in corso in questi giorni tra gli uffici dei due leader sull'organizzazione della visita. Né l'ambasciata cinese in Israele, né l'ufficio di Netanyahu hanno commentato la notizia. Times of Israel ha sottolineato che la visita testimonia "la crescente impazienza" del premier nei confronti dell'amministrazione Biden a Washington per un invito a Netanyahu negli Usa che non arriva.



Ma anche - ha continuato Times of Israel - l'intenzione di Israele di segnalare agli Usa che il premier ha "altre opportunità diplomatiche da perseguire". (ANSAmed).





